У Рівному провели операцію з пересадки серця

У Рівному 47-річному чоловіку провели операцію з пересадки серця.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міський голова Рівненської міської ради Олександр Третяк.

"Історична подія для медицини Рівного. Сьогодні вночі, 18 грудня, в КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради, була успішно проведена операція з пересадки серця. Донором, у якого забрали серце, став рівнянин, 1983-го року народження, який отримав несумісні з життям травми. Рідні дали дозвіл на забір сердечного органу, що дозволило врятувати життя іншій людині", - повідомив Третяк.

За його словами, реципієнтом став житель Сарненського району, Рівненської області. Чоловік, 1973-го року народження, успішно переніс операцію і отримав шанс на життя з новим серцем.

Міський голова висловив вдячність Кучеруку Євгену, головному лікарю міської лікарні, та всьому колективу закладу, котрі присвятили довгі роки своєї праці та чимало зусиль на те, щоб в лікарні могли відбуватись такі надскладні трансплантологічні операції.