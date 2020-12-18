Негода залишила без світла 19 населених пунктів на Чернігівщині
Укрінформ
У Чернігівській області залишаються без електропостачання 19 населених пунктів, знеструмлених через негоду.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.
"Станом на 7 год. 18 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 19 населених пунктів у Чернігівській області", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов з 14 на 15 грудня (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач у Чернігівській області були знеструмлені 204 населені пункти.