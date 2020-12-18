В Україні утримається туман, на дорогах - ожеледиця

У п'ятницю, 18 грудня, в Україні істотних опадів не передбачається, уночі та вранці місцями туман, на Північному Сході подекуди ожеледиця.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“18 грудня хмарно, без істотних опадів. На північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці у західних, північних і центральних областях туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с”, - йдеться у повідомленні.

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Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень на крайньому заході країни, Одещині та в Криму 1-6° тепла).

У Києві та Київській області без істотних опадів, вночі та вранці туман. Температура протягом доби у столиці близько 0°; по області від 1° морозу до 2° тепла.