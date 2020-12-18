На вихідні прогнозують трохи снігу та ожеледиці

У суботу, 19 грудня, на північному сході країни, 20 грудня на Лівобережжі можливий невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На сході та північному сході країни подекуди ожеледиця.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“18 грудня хмарно, без істотних опадів. На північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці у західних, північних і центральних областях туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Генсек ООН закликає всі країни ввести надзвичайний кліматичний стан

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень на крайньому заході країни, Одещині та в Криму 1-6° тепла).

У Києві та Київській області завтра без істотних опадів, вночі та вранці туман. Температура протягом доби у столиці близько 0°; по області від 1° морозу до 2° тепла.

Впродовж 19-20 грудня погода в Україні суттєво не зміниться. Лише 19 грудня на північному сході країни, 20 грудня на Лівобережжі можливий невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На сході та північному сході країни подекуди ожеледиця.

Читайте також: Зеленський розповів про кліматичні амбіції України

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі у східних областях 1-6° морозу, вдень у західних областях та на крайньому півдні країни 4-6° тепла).

У столичному регіоні 19-20 грудня без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Водночас 21-22 грудня, за прогнозами синоптиків, невеликий сніг очікується у східних областях, температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу. На решті території без істотних опадів, температура 21 грудня вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, 22 грудня вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Читайте також: Рівень викидів вуглецю рекордно знизився через пандемію

У Києві 21-22 грудня буде без істотних опадів. Температура 21 грудня вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; 22 грудня вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.