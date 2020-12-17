У Львові підпалили автівку детектива НАБУ

Про це, як передає Укрінформ, пресслужба НАБУ повідомила у Телеграм.

Автомобіль суттєво пошкоджено. В НАБУ не виключають, що підпал може бути пов’язаний із професійною діяльністю детектива.

"За цим фактом слідчі Національної поліції внесли відомості до ЄРДР (ч. 2 ст. 347 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Карається позбавленням волі на строк від 6 до 15 років). НАБУ розраховує на оперативне та результативне розслідування злочину. Просимо свідків, які володіють інформацією щодо цих подій, звертатися до Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області", - наголосили в НАБУ.

Фото: НАБУ