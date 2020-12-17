На Житомирщині ремонт доріг виконали на 96,4%

На Житомирщині у межах державної програми "Велике будівництво" роботи на включених до неї дорогах виконали на 96,4%.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Житомирську ОДА.

"Влаштовано 139,18 км верхніх шарів асфальтобетонного покриття із 144,24, що складає 96,4%. На сьогодні 27 об’єктів уже введено в експлуатацію (з них 5 об’єктів поточного середнього ремонту), по 28 об’єктах готується документація для введення в експлуатацію", - інформують в ОДА.

Зазначається, що цього року за рахунок коштів з Державного дорожнього фонду у Житомирській області передбачено ремонт ділянок загальною протяжністю 144,24 км.

За рахунок залишку субвенції з державного бюджету за 2019 рік завершені роботи на 20 перехідних об’єктах.

Читайте також: На Миколаївщині цьогоріч відремонтували 170 кілометрів державних доріг

Окрім того, за кошти субвенції з держбюджету цього року запланували відремонтувати 41 об’єкт.

Програма "Велике будівництво", що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тис. км доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото з відкритих джерел