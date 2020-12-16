На Миколаївщині цьогоріч відремонтували 170 кілометрів державних доріг

У Миколаївській області з початку 2020 року відремонтували 170 км доріг державного значення з майже 190 км запланованих.

Про це на брифінгу повідомив начальник Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Владислав Невеселий, передає кореспондент Укрінформу.

"Служба автодоріг Миколаївської області в 2020 році відремонтувала 170 км державних автотрас з 189,5 км, включених у так званий "амбітний план". Для порівняння, у 2019 році було відремонтовано 25,4 км, у 2018-му - 64 км доріг", - сказав Невеселий.

За його словами, однією з причин того, чому повністю не вдалося виконати план, була відсутність подекуди готових проєктів на ремонт доріг, і їх довелося виконувати вже цього року.

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"Крім того, на новій бетонній трасі Н-14 була затягнута тендерна процедура ділянки під Ольгополем. Ще одну ділянку в центрі траси не ремонтували в цьому році, оскільки на неї ще діє гарантія підрядника минулого ремонту. Там будуть проводитися роботи вже в наступному році. Всього на Н-14 повністю покладено 26-сантиметрове бетонне покриття на 66 кілометрах. На ці цілі виділено 1,5 млрд грн, освоєно 1,4 млрд. Залишаються роботи по установці нової огорожі, нанесення пластикової розмітки тощо", - сказав Невеселий.

Він висловив сподівання, що наступного року фінансування для Миколаївщини на ремонт доріг буде значно збільшене, проте конкретна сума ще не відома.

Як повідомлялося, 19 листопада в межах програми "Велике будівництво" відкрилась нова бетонна дорога Н-14 "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв". Будівельники обіцяють, що вона служитиме 50 років.

Фото з відкритих джерел