У Житомирі встановили перші табло-радари: фіксуватимуть перевищення швидкості

Біля Житомирського екологічного ліцею №24 встановили перші в місті табло-радари для вимірювання швидкості транспортних засобів.

Про це інформує Житомирська міська рада, передає Укрінформ.

«Два інформаційні табло-радари встановили в рамках проєкту «TUMI: шлях до школи» в обох напрямках руху на вул. Шевченка. Нині вони працюють у тестовому режимі. Технічні рішення є відповіддю на запит дітей, батьків та вчителів щодо підвищення безпеки пересування пішоходів біля Житомирського екологічного ліцею №24», - йдеться у повідомленні.

У Житомирі встановили перші табло-радари швидкості транспорту/Фото: zt-rada.gov.ua

Зазначається, що такі табло інформують водіїв про їх швидкість за 60-100 метрів до пішохідних переходів. У випадку перевищення допустимого показника в зоні школи (40 км/год.) вони попереджають про необхідність зменшення швидкості.

«Табло-радар має функцію фіксації, накопичення та збереження даних, що допоможе в подальшому вивчати та відстежувати швидкість автотранспортних засобів, які рухаються відповідною ділянкою вулиці та на підставі цих даних приймати подальші управлінські рішення», - зазначив директор комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Борис Пахолюк.

Загальна вартість обладнання та монтажних робіт становить 312 тис. грн. Це кошти безповоротної фінансової допомоги Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH, які отримав Житомир в рамках міжнародної Ініціативи трансформації міської мобільності (TUMI).

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В рамках проєкту «TUMI: шлях до школи» на територіях шкіл-учасниць проєкту в 2020 році вже встановлені велопарковки критого типу для зберігання велосипедів.

Крім цього, з метою навчання дітей правилам дорожнього руху, догляду за велосипедом, виховання навичок безпечного керування велосипедом та пересування містом у вересні-жовтні 2020 року проведено 4 велошколи, учасниками якої стали понад 100 дітей і дорослих.

Фото: zt-rada.gov.ua