Україну чекають туманні ранки та «плюс» удень

В Україні у четвер опади не прогнозуються, подекуди ожедедиця і туман, температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. На північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. У західних та центральних областях вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 1-6° тепла)", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 17 грудня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура протягом доби від 1° морозу до 1° тепла, на Київщині вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Синоптики 18-19 грудня в Україні опадів не прогнозують, лише 19 грудня на північному сході країни місцями невеликий мокрий сніг.

18 грудня на Правобережжі, 19 грудня в західних областях вночі та вранці місцями туман. На північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень у західних областях та на крайньому півдні 4-6° тепла).

На Київщині 18-19 грудня хмарно з проясненням. Без опадів. 18 грудня вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Згідно з прогнозом на 20- 21 грудня, в Україні опади не очікуються. Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

У столичному регіоні 20- 21 грудня без опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.