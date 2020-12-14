Україні прогнозують дощ, мокрий сніг і до +6°

В Україні у вівторок дощ із мокрим снігом очікуються у східних, північно-східних та місцями центральних областях, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У східних, північно-східних та місцями центральних областях дощ із мокрим снігом, ожеледь, на решті території без істотних опадів. В Україні, крім південної частини, на дорогах місцями ожеледиця; у західних областях вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень на крайньому півдні та заході 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 15 грудня без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура протягом доби близько 0°, на Київщині вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Згідно з прогнозом на 16-17 грудня, опади в Україні не очікуються, лише у східних областях 16 грудня сніг. В Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на заході країни до 5° тепла.

На Київщині 16-17 грудня опади не прогнозуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

В Україні 18-19 грудня опали не очікуються, лише 19 грудня на Чернігівщині та Сумщині невеликий сніг. Температура вночі 0-5° морозу, на Закарпатті, Одещині, вдень в Україні від 3° морозу до 3° тепла, у південно-західних областях 2-7° тепла.

У столичному регіоні 18-19 грудня без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.