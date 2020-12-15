Волиньрада звернеться до керівництва країни щодо «ганебної поведінки» голови ОДА

Волиньрада звернеться до керівництва країни щодо «ганебної поведінки» голови ОДА

Укрінформ
Депутати Волинської обласної ради підготували звернення до Президента, Кабінету Міністрів і Національного агентства з питань державної служби про "ганебну поведінку" голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка.

Про це повідомляє пресслужба облради, передає Укрінформ.

В облраді вважають обурливою поведінку голови ОДА у сесійній залі, де він "вживав образливі висловлювання на адресу депутатів обласної ради та народного депутата України", у коридорах, де Погуляйко "продовжив дискусію з вживанням нецензурної лексики", та наданий "коментар "Громадському інтерактивному телебаченню", в якому також непристойно висловлювався про депутатський корпус".

Депутати вимагають "надати правову та політичну оцінку діям голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка, а також прийняти рішення про його відставку у зв’язку з висловленням йому недовіри двома третинами депутатів від загального складу обласної ради, вчиненням дій, що ганьблять виконавчу гілку влади в області".

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Сьогодні постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією розглянула документ і рекомендувала голові обласної ради Григорію Недопаду спрямувати звернення депутатів до Президента України, Кабінету Міністрів України та до Національного агентства з питань державної служби.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня депутати Волинської обласної ради 49 голосами висловили недовіру голові Волинської обласної держадміністрації Погуляйку. Участь в таємному голосуванні взяли 57 депутатів. Підставою стало те, що Погуляйко начебто проігнорував запрошення на сесію і не надав звіт про роботу в 2019-2020 рр. У свою чергу, голова ОДА назвав висловлення йому недовіри "спланованим сценарієм осіб, які керуються власними бізнес-інтересами".

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