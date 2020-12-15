Волиньрада звернеться до керівництва країни щодо «ганебної поведінки» голови ОДА

Депутати Волинської обласної ради підготували звернення до Президента, Кабінету Міністрів і Національного агентства з питань державної служби про "ганебну поведінку" голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка.

Про це повідомляє пресслужба облради, передає Укрінформ.

В облраді вважають обурливою поведінку голови ОДА у сесійній залі, де він "вживав образливі висловлювання на адресу депутатів обласної ради та народного депутата України", у коридорах, де Погуляйко "продовжив дискусію з вживанням нецензурної лексики", та наданий "коментар "Громадському інтерактивному телебаченню", в якому також непристойно висловлювався про депутатський корпус".

Депутати вимагають "надати правову та політичну оцінку діям голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка, а також прийняти рішення про його відставку у зв’язку з висловленням йому недовіри двома третинами депутатів від загального складу обласної ради, вчиненням дій, що ганьблять виконавчу гілку влади в області".

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Сьогодні постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією розглянула документ і рекомендувала голові обласної ради Григорію Недопаду спрямувати звернення депутатів до Президента України, Кабінету Міністрів України та до Національного агентства з питань державної служби.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня депутати Волинської обласної ради 49 голосами висловили недовіру голові Волинської обласної держадміністрації Погуляйку. Участь в таємному голосуванні взяли 57 депутатів. Підставою стало те, що Погуляйко начебто проігнорував запрошення на сесію і не надав звіт про роботу в 2019-2020 рр. У свою чергу, голова ОДА назвав висловлення йому недовіри "спланованим сценарієм осіб, які керуються власними бізнес-інтересами".