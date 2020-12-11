Голова Волинської ОДА назвав висловлення йому недовіри спланованим сценарієм

Голова Волинської обласної держадміністрації Юрій Погуляйко з приводу висловленої йому депутатами обласної ради недовірою зазначив, що це - спланований сценарій осіб, які керуються власними бізнес-інтересами.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Висловлення мені недовіри – спланований сценарій окремих осіб, про що я заявив у сесійній залі... Можливо, я б прислухався до думки цих людей, якби вони мали власну чітку позицію та переконання. Але пропрацювавши рік на Волині, я переконався, що, на жаль, власної думки вони не мають, на її формування впливають лише гроші та власні бізнес-інтереси", - зазначив Погуляйко.

Він наголосив, що працює для Волині і ніколи не ділив Україну на східну й західну.

"Я – учасник бойових дій, який відстоював її територіальну цілісність. Тому мені більше болить те, що насправді сьогодні відбувається в державі та області, а не ці закулісні ігри у вигляді висловлення мені недовіри. І більш значимим є те, що по окремих показниках соціально-економічного розвитку Волинь знаходиться у першій десятці серед регіонів України і загалом – далеко не на останньому місці. А це – свідчення розвитку області та рівня життя волинян", - вважає голова ОДА.

Раніше повідомлялося, що депутати Волинської обласної ради висловили недовіру голові Волинської обласної держадміністрації Юрію Погуляйку. Участь в таємному голосуванні взяли 57 депутатів. За недовіру голові ОДА проголосували 49 депутатів, проти - 4, утрималися - 4.

При цьому в облраді посилаються на ст. 34 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", в якій йдеться про те, що обласна та районна ради можуть висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого, з урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня, Президент України приймає рішення і дає відповідній раді обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації.

"Рішення буде направлене Президентові України та опубліковане у ЗМІ", - зазначили в облраді.