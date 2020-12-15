На Львівщину прибув перший Інтерсіті+ «Київ-Славське»

У вівторок, 15 грудня, розпочалися рейси Інтерсіті+ зі столиці до відомого гірськолижними курортами карпатського селища Славське.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської обласної держадміністрації.

«Призначення Інтерсіті+ на цей маршрут саме взимку дуже актуальне, адже в Славському й довкола селища є багато гірськолижних курортів, і зовсім не дарма місцева громада позиціонує себе лозунгом «гори вражень». Чудові краєвиди, велика кількість цікавих атракцій роблять цю місцевість особливо привабливою для туризму. І не тільки взимку. Тому сподіваємось, що Інтерсіті+ за цим маршрутом курсуватиме постійно», – зауважив заступник начальника управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Тарас Лозинський.

Раніше йшлося про те, що швидкісний потяг Інтерсіті+ (№745/746) курсуватиме до 17 січня. Але у випадку актуальності рейс може стати постійним.

Як повідомляло агентство, "Укрзалізниця" призначила новий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 745/746 Київ — Славське, що буде зручним для пасажирів, які планують подорожі до гірськолижних курортів Карпат. На маршруті курсуватиме поїзд Hyundai Rotem. Поїзд № 745 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 05:59 та прибуватиме до Славського о 13:16. У зворотному напрямку зі Славського поїзд № 746 вирушатиме о 16:20 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:57. На шляху прямування він зупинятиметься на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

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Відстань між столицею та курортом Славське поїзд долатиме за 7 годин 17 хвилин, у зворотному напрямку – за 7 годин 37 хвилин.

Фото: loda.gov.ua