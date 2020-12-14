До прифронтової Авдіївки вперше за шість років прибув пасажирський потяг

До прифронтової Авдіївки вперше за шість років прибув пасажирський потяг

Фото, відео
Укрінформ
На Донеччині до прифронтової Авдіївки вперше за шість років прибув потяг, його зустрічали урочисто, з національними прапорами.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА.

Зазначається, що у складі першого потяга «Маяк», що прибув до Авдіївки, – купейні та плацкартні вагони, поїзд курсуватиме таким маршрутом щоденно та розширить географію подорожей.

Фото: dn.gov.ua
Фото: dn.gov.ua

Відправлення потяга зі станції Київ-Пасажирський було о 19:19, прибуття на станцію Авдіївка - о 09:10. Зворотнє відправлення зі станції Авдіївка - о 21:15, прибуття на станцію Київ-Пасажирський - о 11:04.

Зустрічаючи потяг із Києва, керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш сказав: «Не секрет, що навіть військовослужбовці, які зараз знаходяться на ротації в місті Авдіївка, вони будуть саме цим поїздом їхати до Києва, до Білої Церкви. Тому це дуже важлива і значуща подія для нашого міста і не тільки, і для всього Ясинуватьсякого району, Очеретинської ОТГ».

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В ОДА нагадали, що пряме залізничне сполучення між Києвом та Авдіївкою було перервано з початком бойових дій у 2014 році. Події військового конфлікту на Донбасі, й насамперед обстріли з боку російських окупантів стояли на заваді відновленню залізничного сполучення. Тому потяги ходили з Києва тільки до Покровська, що створювало безліч незручностей жителям і гостям прифронтової зони.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця з 13 грудня цього року продовжила маршрут поїзда «Маяк» № 135/136 Київ — Покровськ до станції Авдіївка. Поїзд курсуватиме таким маршрутом щоденно. Поїзд зупинятиметься на станціях Миронівка, імені Тараса Шевченка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївка та інших.

Головне фото: Владислав Криклій, Фейсбук 

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