До прифронтової Авдіївки вперше за шість років прибув пасажирський потяг

На Донеччині до прифронтової Авдіївки вперше за шість років прибув потяг, його зустрічали урочисто, з національними прапорами.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА.

Зазначається, що у складі першого потяга «Маяк», що прибув до Авдіївки, – купейні та плацкартні вагони, поїзд курсуватиме таким маршрутом щоденно та розширить географію подорожей.

Фото: dn.gov.ua

Відправлення потяга зі станції Київ-Пасажирський було о 19:19, прибуття на станцію Авдіївка - о 09:10. Зворотнє відправлення зі станції Авдіївка - о 21:15, прибуття на станцію Київ-Пасажирський - о 11:04.

Зустрічаючи потяг із Києва, керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш сказав: «Не секрет, що навіть військовослужбовці, які зараз знаходяться на ротації в місті Авдіївка, вони будуть саме цим поїздом їхати до Києва, до Білої Церкви. Тому це дуже важлива і значуща подія для нашого міста і не тільки, і для всього Ясинуватьсякого району, Очеретинської ОТГ».

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В ОДА нагадали, що пряме залізничне сполучення між Києвом та Авдіївкою було перервано з початком бойових дій у 2014 році. Події військового конфлікту на Донбасі, й насамперед обстріли з боку російських окупантів стояли на заваді відновленню залізничного сполучення. Тому потяги ходили з Києва тільки до Покровська, що створювало безліч незручностей жителям і гостям прифронтової зони.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця з 13 грудня цього року продовжила маршрут поїзда «Маяк» № 135/136 Київ — Покровськ до станції Авдіївка. Поїзд курсуватиме таким маршрутом щоденно. Поїзд зупинятиметься на станціях Миронівка, імені Тараса Шевченка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївка та інших.

Головне фото: Владислав Криклій, Фейсбук