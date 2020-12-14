Під час пожежі у Харкові загинув відомий тренер з дзюдо

У нічній пожежі в дев'ятиповерховому житловому будинку в Харкові загинули відомий тренер з дзюдо дитячо-юнацької спортивної школи товариства "Динамо" Вадим Капустін і його батько.

Як передає Укрінформ, інформацію підтвердили на сторінці Федерації дзюдо Харкова у Фейсбуці.

"Сьогодні о 3.50 ранку на пожежі трагічно загинув Капустін Вадим Віталійович і його батько. Вічна і світла пам'ять!", - йдеться у повідомленні.

У мережі також розміщені фотографії тренера Капустіна, який керував дитячою секцією дзюдо.

Як повідомляв Укрінформ, посилаючись на ГУ ДСНС у Харківській області, 14 грудня о 03:57 рятувальникам надійшов виклик у зв'язку з пожежею в 9-поверховому житловому будинку на вул. Академіка Вальтера, 7. Під час гасіння вогню у палаючій квартирі були знайдені тіла двох загиблих чоловіків. Евакуйовано 12 осіб.