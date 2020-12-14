У Харкові - пожежа на колишньому заводі «Червоний хімік»

У Харкові триває ліквідація пожежі в одноповерховій виробничо-складській будівлі на території колишнього заводу "Червоний хімік".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“14 грудня о 14:12 у Харкові по вул. Новожанівська, 1 на території колишнього заводу "Червоний хімік" в одноповерховій виробничо-складській будівлі виникла пожежа на площі близько 500 кв. м”, - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

О 15:12 займання локалізували на площі 500 кв. м, триває ліквідація.

До робіт залучено 40 чоловік особового складу і 10 одиниць техніки від ДСНС.