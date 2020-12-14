У Харкові вночі на пожежі у багатоповерхівці загинули двоє людей

"Вночі о 3:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Академіка Вальтера, 7, що у Київському районі міста", - йдеться у повідомленні.

Загоряння сталося в квартирі на сьомому поверсі. У приміщенні горіли домашні речі на площі 40 кв. м.

У квартирі бійці ДСНС знайшли тіла двох загиблих людей, особи яких встановлюються. Евакуйовано 12 мешканців.

Пожежу ліквідували о 6:57.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 листопада вночі рятувальники гасили пожежу на території ТЦ "Барабашово" у Харкові - вогонь встиг охопити близько 20 павільйонів. Поліція відкрила провадження, пов'язане з умисним підпалом.

Фото: ДСНС