У Харкові вночі на пожежі у багатоповерхівці загинули двоє людей
Фото
Укрінформ
У Харкові вночі на пожежі в дев’ятиповерхівці загинули двоє людей, 12 евакуйовані.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
"Вночі о 3:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Академіка Вальтера, 7, що у Київському районі міста", - йдеться у повідомленні.
Загоряння сталося в квартирі на сьомому поверсі. У приміщенні горіли домашні речі на площі 40 кв. м.
У квартирі бійці ДСНС знайшли тіла двох загиблих людей, особи яких встановлюються. Евакуйовано 12 мешканців.
Пожежу ліквідували о 6:57.
Як повідомляв Укрінформ, 28 листопада вночі рятувальники гасили пожежу на території ТЦ "Барабашово" у Харкові - вогонь встиг охопити близько 20 павільйонів. Поліція відкрила провадження, пов'язане з умисним підпалом.
Фото: ДСНС