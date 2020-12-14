На запорізьких мостах проводять випробування – Кубраков

У Запоріжжі проводять випробовування міцності мосту через р. Старе Дніпро.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав керівник “Укравтодору” Олександр Кубраков, передає кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні – на Запорізьких мостах. Проводили випробовування міцності першого мосту – з району Бабурка на острів Хортиця, щоб до кінця року відкрити проїзд в один напрямок. Як саме має тестуватися міст визначає проєктант, та загальні правила однакові у всьому світі. Ми мали 8 вантажівок по 34 тонн кожна, заміри проводилися на кількох точках до, після, та поступово з рухом вантажівок. Результат отримаємо завтра”, - йдеться у пості.

Контроль якості і відповідність робіт технологічним нормам контролює замовник (Служба автомобільних доріг), підрядник (турецька компанія “Онур”) та незалежний технагляд – австрійська компанія, що працює на мостах 24/7 і має право проводити тестування сумішей чи будь-чого у будь-який момент без попередження підрядника.

“Першим ми відкриємо міст через Старий Дніпро, на фото вже можна побачити заасфальтований проїзд та бар’єрне огородження. Паралельно працюємо на вантовому мості через Дніпро. Роботи на ньому у Кривій бухті у самому розпалі – у січні найпотужніший в Європі плавучий кран LK-600 буде влаштовувати конструкції вантового мосту на тимчасові опори”, - додав Кубраков.

Наразі мостобудівники працюють одночасно на кількох точках.

Запорізький міст – це 9-кілометрова магістраль, яка складається з 6 транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, в тому числі два 2 позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

У межах національної програми "Велике будівництво”, ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, у 2020 році будівництво мосту відновлено. У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію Onur Taahhut. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.