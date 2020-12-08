Небезпека для життя людей: через затонулу баржу під Запоріжжям відкрили справу

Запорізька прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом затонулої баржі, яку виявили у Дніпрі в понеділок, 4 грудня, що створило небезпеку для життя людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба прокуратури.

“Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 розпочато кримінальне провадження за фактом порушення працівником правил безпеки руху водного транспорту (ч.1 ст.276 Кримінального кодексу України)”, - йдеться у повідомленні.

Проведення досудового розслідування у формі дізнання доручено Запорізькому районному відділу поліції Дніпровського ВП ГУНП в області.

В поліції наголосили, що подія на воді створила небезпеку для життя людей та настання інших тяжких наслідків, у тому числі забруднення навколишнього природного середовища.

Зазначається, що в ході розслідування встановлюються причини та обставини події, відповідність технічного стану баржі встановленим правилам безпеки судноплавства, наявність факту забруднення навколишнього середовища, доручення для проведення відповідних перевірок направлено до екологічної інспекції та міжрегіонального управління держслужби морського та річкового транспорту.

Як повідомлялося, 4 грудня на річці Дніпро на відстані близько 50 метрів від берега з боку села Розумівка Запорізького району затонула самохідна баржа з вантажем 1000 т щебеню. Уточнюється, що під час нічної стоянки судно почало йти під воду. Постраждалих немає.

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