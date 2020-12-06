Біля Запоріжжя у Дніпрі затонула баржа

У селі Розумівка неподалік Запоріжжя затонула несамохідна баржа.

Про це повідомили у Фейсбуці в групі Річкова інформаційна служба, передає Укрінформ.

"На 289 км річки Дніпро с. Розумівка (20 км від Запоріжжя - ред.) на мілині під правим берегом поза судновим ходом знаходиться затонула несамохідна баржа УДП-1240, т/х MARIA-1", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, баржа перевозила щебінь.

У пресслужбі ДСНС в Запорізькій області інформацію про інцидент підтвердили, додавши, що підрозділи відомства не викликалися і не залучалися.

Фото з місця події у соцмережах оприлюднив місцевий мешканець.