Поліція встановила особу загиблого в пожежі в історичній будівлі Полтави

Поліція ідентифікувала загиблого, тіло якого було виявлене 9 грудня після ліквідації пожежі у будівлі колишнього кінотеатру ім.Котляревського в Полтаві.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції Полтавської області.

"Працівники Полтавського відділу поліції встановили особу чоловіка, обгоріле тіло якого знайшли після ліквідації пожежі в історичній будівлі по вулиці Соборності, 31. Ним виявився місцевий юнак, 1993 року народження", - зазначили у поліції.

Слідчі з’ясовують, яким чином полтавець потрапив до будівлі, а також причини та обставини виникнення пожежі.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 9 грудня у Полтаві зайнялася історична споруда, зведена у 1805-1810 рр. Тут спочатку розміщувалося Дворянське зібрання, а пізніше - кінотеатр ім. Котляревського. Останніми роками в будівлі та незаконній прибудові до неї розташовувалися ресторан «Тераса», нічний і караоке-клуб, низка магазинів.

На місці пожежі було виявлено тіло людини. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.