На місці пожежі в центрі Полтави знайшли загиблого – ЗМІ

У Полтаві на місці пожежі в будівлі колишнього кінотеатру ім.Котляревського на вул.Соборності, 31, виявили тіло людини.

Про це із посиланням на речника обласної поліції Романа Грішина повідомляє полтавське видання "Зміст", передає Укрінформ.

Зазначається, що станом на 11:30 працівниками ДСНС та поліції особу загиблого не встановлено. Ліквідація пожежі триває.

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Як повідомляв Укрінформ, у Полтаві горить пам'ятка архітектури 1810 року будівництва, де розміщувалося Дворянське зібрання, а пізніше - кінотеатр ім. Котляревського. Останніми роками в будівлі розташовувалися ресторан “Тераса”, нічний і караоке-клуб, а також була зведена незаконна прибудова. Ліквідація пожежі триває з четвертої ранку. Загальна площа пожежі близько 600 кв м. Рух центром міста обмежено.

Фото: ДСНС