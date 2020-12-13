На Київщині чоловік погрожував родині гранатою, його затримали – поліція

Поліціянти столичної області затримали чоловіка, який погрожував родині гранатою.

Про це інформує у Фейсбуці Нацполіція, передає Укрінформ.

«На спецлінію поліції «102» зателефонував неповнолітній хлопець. Він повідомив, що вітчим погрожує йому та матері бойовою гранатою. На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехніки. Правоохоронці забезпечили безпеку мешканців будинку та під час перемовин вмовили зловмисника видати боєприпаси», - йдеться у повідомленні.

Під час слідчих дій поліціянти вилучили корпус гранати та підривач до неї, а також транспортно-пускові контейнери до реактивних гранат, їх направлено на проведення відповідних експертиз.

Правоохоронці затримали 44-річного чоловіка у порядку ст. 208 КПКУ. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі правоохоронці встановлюють шляхи походження боєприпасів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомлялося, у Харкові суд арештував чоловіка, який погрожував ексдружині гранатою.