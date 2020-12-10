У Києві поліція затримала росіянина, якого шукав Інтерпол

У Києві оперативники затримали громадянина РФ, який пройшов спеціальне навчання, брав участь та організовував терористичну діяльність незаконного збройного формування на території іншої держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління комунікації Нацполіції України.

“Вчора, 9 грудня, оперативники Нацполіції та поліції Києва затримали іноземця у столиці. Відповідно до обліків Інтерполу, 33-річний громадянин РФ із 2018 року перебував у міжнародному розшуку”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція Чоловіка розшукували за участь у бойових діях у складі незаконного збройного формування на території однієї з країн Близького Сходу. Відомо, що він у квітні 2014 року пройшов підготовку в спеціальному військовому тренувальному таборі незаконного збройного формування.

Щоби уникнути покарання, іноземець переховувався у Києві.

Працівники Департаменту карного розшуку спільно з оперативниками поліції Києва за силової підтримки столичного полку поліції особливого призначення встановили місце знаходження та затримали іноземця.

Вирішується питання про екстрадицію зловмисника.