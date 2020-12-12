У Маріуполі прикордонники затримали бойовика «ДНР»

Оперативники Донецького прикордонного загону Східного регіонального управління Держприкордонслужби викрили 29-річного мешканця міста Маріуполя, який у 2014 році добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби, чоловік став на бік прихильників країни-агресора та брав безпосередню участь у сприянні беззаконню, що на той час панувало в Маріуполі.

"Чоловік виконував завдання російських кураторів, одним з яких була охорона Приазовського державного технічного університету в м. Маріуполь, що був захоплений бойовиками так званої «ДНР», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом за матеріалами Головного оперативно-розшукового відділу Донецького прикордонного загону Національною поліцією було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Учора прикордонники спільно зі співробітниками Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області затримали бойовика в місті Маріуполь та доставили його до місцевої прокуратури, де йому було оголошено про підозру у скоєнні вказаного злочину.

Як повідомлялось, упродовж поточного року оперативно-розшуковими підрозділами Східного регіонального управління Держприкордонслужби було встановлено 84 особи, які брали участь у діяльності незаконних збройних формувань, з них 45 особам було оголошено про підозру та 33 осіб визнано винними у скоєнні злочину, відповідальність за який передбачена ст. 260 ККУ.

Фото: dpsu.gov.ua