Через негоду знеструмленими залишаються 20 населених пунктів у трьох областях
Укрінформ
У трьох областях України залишаються без електропостачання 20 населених пунктів, знеструмлених через негоду.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.
"Станом на 7:00 12 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) залишаються знеструмленими 20 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернівецька – 11, Київська – 5 та Житомирська – 4", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомлялося, станом на ранок 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач були знеструмлені 173 населені пункти у Київській, Житомирській, Чернівецькій областях.