Через негоду знеструмленими залишаються 20 населених пунктів у трьох областях

У трьох областях України залишаються без електропостачання 20 населених пунктів, знеструмлених через негоду.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

"Станом на 7:00 12 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) залишаються знеструмленими 20 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернівецька – 11, Київська – 5 та Житомирська – 4", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Як повідомлялося, станом на ранок 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач були знеструмлені 173 населені пункти у Київській, Житомирській, Чернівецькій областях.