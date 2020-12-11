На вихідні прогнозують ожеледицю і мокрий сніг

В Україні у суботу, 12 грудня, очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах більшості областей ожеледиця.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«12 грудня хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь; вночі у північних областях, вдень в Криму без опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, у південних, східних та Дніпропетровській областях місцями пориви 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; на Закарпатті та у південній частинні вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві та Київській області вночі без опадів, а завтра вдень невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с.

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Температура вночі у столиці 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу; по області вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У наступні два дні, 13-14 грудня, в Україні збережеться хмарна погода. У північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях, 13 грудня і у західних, Миколаївській, більшості центральних областей, 14 грудня вночі і у південно-західних областях невеликі, місцями помірні дощі з мокрим снігом, подекуди ожеледь; на решті території без істотних опадів.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму, 13 грудня і на півдні Одещини до 14°. У північних та центральних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, 13 грудня у південно-східних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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У столичному регіоні 13 грудня вночі без істотних опадів, вдень дощ з мокрим снігом; 14 грудня вночі помірний мокрий сніг, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; подекуди ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

Впродовж 15-16 грудня в Україні, за прогнозами синоптиків, переважно без опадів, лише 15 грудня у північних, центральних та Харківській областях невеликий дощ і мокрий сніг. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (вдень у західних та південних областях 1-6° тепла).

У Києві 15 грудня очікується невеликий дощ і мокрий сніг, 16 грудня без опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 17-21 грудня, в Україні без істотних опадів, лише 21 грудня у західних та північних областях невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Температура 17-18 грудня вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на заході та південному заході 1-6° тепла; 19-21 грудня вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.