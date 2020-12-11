Укрзалізниця попереджає про можливу затримку поїздів через негоду

Пасажирські поїзди курсують за графіком, але можливі затримки в разі значного погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Укрзалізниці.

"Наразі пасажирські поїзди слідують за графіком, залізниця працює в штатному режимі. Ситуація з рухом пасажирських та вантажних поїздів повністю контрольована" - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця закликає пасажирів бути обережними на об’єктах залізничної інфраструктури, виконувати правила поведінки на вокзалах і станціях та уважно слухати оголошення на вокзалах, адже в разі значного погіршення погодних умов можливі затримки поїздів.

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В УЗ також зауважують, що у четвер, 10 грудня, через складні погодні умови сталося обледеніння струмоприймачів у багатьох регіонах України. Залізничники оперативно налагодили роботу з усунення наслідків негоди: надавали допоміжні локомотиви на заміну та очищували струмоприймачі. У результаті затрималися лише два поїзди далекого сполучення та три приміські. Були зафіксовані затримки руху поїздів: №88 Ковель — Новоолексіївка, №86 Львів — Новоолексіївка, поїзд №6503 Коростень — Шепетівка, №6242 Фастів — Миронівка, №6037 Київ – Фастів. У середньому затримки склали до 1,5 год.