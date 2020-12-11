У Кернеса відмовили нирки, його стан погіршився

У Кернеса відмовили нирки, його стан погіршився

Укрінформ
У Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який зараз лікується від коронавірусу в берлінській клініці «Шаріте», відмовили обидві нирки, через що його стан погіршився.

Цю інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердив директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сідоренко.

«Що знаю на сьогодні: обидві нирки зараз не працюють. Він перебуває на гемодіалізі», - зазначив Сідоренко.

За його словами, з приводу нирок лікарі не дають жодних прогнозів.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня перша сесія Харківської міськради визнала відсутнього у Харкові Геннадія Кернеса мером міста без складання присяги, посилаючись на те, що він вже складав присягу у листопаді 2010 року, коли його обрали мером.

9 грудня друг Кернеса Павло Фукс, який як почесний громадянин Харкова був присутній на першій сесії нового скликання, сказав журналістам, що стан Кернеса стабільний, і лікарі планують його повернення до Харкова на 30 грудня: «Він бажае відсвяткувати Ноівий рік вдома».

7 грудня директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сідоренко заявив, що Кернес не встигає приїхати до Харкова на 9 грудня - першу сесію міськради нового скликання: «З нами ніхто цю дату не обговорював. На 9-те грудня Кернес не встигає, ми планували, що це відбудеться ближче до 20 грудня».

На місцевих виборах 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців та утретє обраний Харкіським міським головою.

Уночі 17 вересня Кернеса приватним літаком транспортували до берлінської клініки «Шаріте» на лікування від коронавірусу та запалення легенів.

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