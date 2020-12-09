Харківська мерія отримала листа від Кернеса із «Шаріте»

Перший заступник міського голови Ігор Терехов, запропонований Харківським мером Геннадієм Кернесом у електронному листі з клініки "Шаріте", обраний новим секретарем міської ради 8 скликання.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформа.

В ході першої сесії її головуючий, екссекретар міської ради 7 скликання Олександр Новак, оголосив, що 9 грудня отримано електронного листа від Геннадія Кернеса, де він пропонує на посаду секретаря міськради першого заступника мера Ігоря Терехова: "Електронний підпис Кернеса перевірений, він дійсний, про що є документ".

У виборчому бюлетені було вказане лише прізвище Терехова. Обирали секретаря шляхом таємного голосування. Головою лічильної комісії та її секретарем призначені депутати від "Блоку Кернеса - Успішний Харків!". За Терехова проголосували 73 із 75 депутатів, які отримали бюлетені: один "проти", один "утримався".

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У той же час, депутат від "Блоку Світличної "Разом!" Ігор Черняк зазначив, що підрахунок голосів проходив за закритими дверима.

На початку засідання депутати від "Блоку Світличної "Разом!" та ОПЗЖ перед голосуванням виступили за виключення виборів нового секретаря міської ради з порядку денного сесії, але їх пропозицію не було підтримано.

Ігор Терехов, обраний секретарем Харківської міської ради 8 скликання, зайняв своє місце у президії сесії та звернувся до депутатів з подякою за довіру.

"Виклик пандемії, кинутий всьому світу, включаючи Харків, був жахливий. Але вважаю, що у нас буде конструктивна робота, направлена на розвиток міста Харкова, де пріоритетними напрямками залишаються система охорони здоров'я та житлово-комунальне господарство", - наголосив Терехов.

Далі сесія продовжила свою роботу: у міській раді утворено 11 постійних комісій, де представники "Блоку Кернеса" очолили 6 комісій, представники "Європейської Солідарності" - 3, ОПЗЖ - 1, "Слуга народу" - 1.

Ігор Терехов з вересня 2015 року працював першим заступником голови Харківської міської ради. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів, відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська Слава». Указом Президента України у 2007 році йому було присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України». Має науковий ступінь кандидата наук з державного управління.