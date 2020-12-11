СБУ викрила в Харкові «бухгалтерів» міжнародної терористичної організації

Служба безпеки України викрила та блокувала у Харкові діяльність організованої групи, учасники якої сприяли фінансуванню міжнародної терористичної організації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що двоє українських громадян, вихідців із однієї з країн Близького Сходу, організували у Харкові проведення незаконних переказів через систему фінансових розрахунків, заборонену у багатьох країнах. Зловмисники здійснювали перекази з країнами, зокрема з підвищеною терористичною активністю.

Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів під час отримання від «симпатиків» понад 7 тисяч доларів США, які призначалися для фінансування однієї із терористичних організацій.

Під час обшуків за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили фінансову документацію та чорнові записи із відображенням руху коштів, а також інші докази протиправної діяльності.

Наразі двом учасникам групи слідчими органів безпеки повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 258-3 (матеріальне сприяння діяльності терористичної організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до створення каналу фінансування тероризму. Перевіряється точна сума коштів, яку перерахували фігуранти через неформальну платіжну систему.