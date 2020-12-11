У Чернігові урочисто презентували Музей історії футболу області

У Чернігові 10 грудня відбулося урочисте відкриття реконструйованого споркомплексу спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність" та Музею історії футболу області.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені дуже приємно бути там, де відкриваються стадіони, спортивні майданчики та палаци спорту. Ще приємніше, коли це відбувається в невеликому місті. Бо це означає, що спорт у нас розвивається", - сказав на урочистому заході міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Розпочалося свято з підняття на стадіоні Державного прапору учнями спортивної школи. З вітальними промовами виступили голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, народні депутати Олег Семінський та Максим Зуєв, віцепрезидент футбольного клубу "Десна" Ігор Базилінський. УАФ та "Десна" подарували футбольній команді "Юність" набори м’ячів.

Символічний перший удар по м’ячу на оновленому стадіоні зробили Гутцайт і Павелко.

У Чернігові відкрили реконструйовану спортшколу та Музей історії футболу області / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

Інша частина урочистого заходу була присвячена відкриттю-презентації Музею історії футболу Чернігівщини, частину експозиції якого присвятили найвідомішому випускнику СДЮШОР, українському футболісту Андрію Ярмоленку. У ній представлені його кубки, медалі, футболки, фотографії, інші речі різних періодів спортивного життя - починаючи від навчання в спортшколі й до нинішнього часу. Щось для музею віднайшли безпосередньо у закладі, щось передали батьки футболіста. Деякі речі, зокрема, футболки, в яких він грав у клубах "Динамо" (Київ), "Боруссія" (Дортмунд) та "Вест Гем Юнайтед" (Лондон), надав для музею сам Ярмоленко. На презентації були присутні і його батьки.

Оглядаючи експозицію, Гутцайт (у минулому - олімпійський чемпіон із фехтування) зазначив, що наявність такого музею в спортивній школі є важливим стимулом.

"Коли я свого часу прийшов займатися спортом, у нас теж були приклади - олімпійські чемпіони, і я тоді мав мету теж ним стати. Для дітей, які займаються спортом, мати приклад - це дуже важливо", - сказав міністр.

За словами директора СДЮШОР "Юність" Геннадія Прокоповича, реконструкція спорткомплексу навчального закладу тривала два роки. На неї було витрачено 51 млн грн, з яких 44 млн - кошти Державного фонду регіонального розвитку, 7 млн - співфінансування з місцевого бюджету.

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Як раніше повідомляло агентство, стадіон спортшколи "Юність", який не оновлювався з часу будівництва в 1975 році, здали в експлуатацію рік тому. У поточному році модернізували інші приміщення закладу. Нещодавно фасад будівлі спортшколи прикрасили мурали із зображеннями Ярмоленка та дітей, які дивляться футбольний матч.

На сьогодні в Спеціалізованій ДЮШОР "Юність" навчається понад 500 хлопців та 229 дівчат віком від 6 років, педагогічний склад налічує 28 тренерів. Школа спеціалізується на розвитку футболу і є багаторазовим призером як всеукраїнських, так і міжнародних змагань. Стадіон "Юність" розташований у центрі Чернігова й розрахований на 3 тис. місць.