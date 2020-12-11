У Харкові суд призупинив роботу коксового заводу через шкідливі викиди

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов Державної екологічної інспекції і зобов’язав ТОВ «Коксовий завод «Новомет» тимчасово зупинити діяльність підприємства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

«Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Якщо таку скаргу не буде подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення», - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, Державна екологічна інспекція у Харківській області у вересні провела позапланову перевірку діяльності коксового заводу «Новомет». Інспектори ДЕІ встановили, що підприємство здійснювало викиди в атмосферне повітря без дозвільних документів.

За результатами було нараховано збитки у розмірі понад 3,6 млн грн, притягнуто до адміністративної відповідальності посадових осіб та винесено відповідні приписи.

Також Інспекцією було подано до Харківського окружного адміністративного суду позовну заяву про застосування заходів реагування у сфері держаного нагляду (контролю), з метою припинення незаконної господарської діяльності підприємства.

Тим часом у Харкові регулярно проходять акції протесту проти діяльності коксового заводу. Активісти та місцеві жителі виходять з плакатами "Стоп екоцид", "Харків проти коксохіму", "Припиніть нас труїти", вимагаючи закриття заводу через шкідливі викиди.

Харківський коксовий завод - підприємство металургійної промисловості. Відноситься за видами виробничої діяльності до підприємств чорної металургії, підгалузь - коксохімія.