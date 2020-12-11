У Одесі чоловік катував 5-річного хлопчика, йому оголосили про підозру – поліція

У Одесі працівники поліції оголосили про підозру уродженцю Луганщини в катуванні дитини своєї співмешканки.

Про це інформує Київський відділ поліції в м. Одесі, передає Укрінформ.

«Як покарання за неправильну вимову 37-річний раніше судимий за злочини проти власності, життя та здоров’я людини і громадського порядку чоловік завдавав 5-річному пасинку морального та фізичного страждання, змушуючи всю ніч стояти в кутку чи битися головою об стіну. Зловмисник бив хлопчика ременем, кидав з висоти свого зросту на підлогу, завдавав удару ногами в пах», - йдеться у повідомленні.

Мати дитини чоловіка боялася, бо сама систематично потерпала від його жорстокості, і на сполох забила бабуся, коли побачила на тілі онука синці та гематоми, уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що лікарі виявили у хлопчика тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку та численних гематом.

«Щоб довести винуватість зловмисника, правоохоронцям знадобилося кілька місяців. В рамках досудового розслідування було проведено низку судово-медичних, психолого-психіатричних та комісійних експертиз. Врешті правопорушнику повідомили про підозру за частинами 1 та 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - повідомили у поліції.

За такий злочин законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.