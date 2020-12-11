На Вінниччині через ожеледицю у кювет з'їхали два автобуси
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області, передає Укрінформ.
"Ввечері, 10 грудня, у зв’язку із прогнозованим погіршенням погодних умов (ожеледі), на території Вінницької області бійцями ДСНС були проведені аварійно-рятувальні роботи по витягуванню транспортних засобів із кюветів та прибирання повалених дерев з автошляхів. Вже о 18:46 погребищенським рятувальникам надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Сопин водії двох рейсових автобусів “Еталон”, не впоравшись з керуванням транспортними засобами внаслідок ожеледі, також з’їхали у кювет", - йдеться у повідомленні.
На момент прибуття рятувальників на узбіччі дороги перебувало близько 30 пасажирів, які самостійно вийшли з автобусів.
Того ж вечора випадки по буксируванню автомобілів були зафіксовані у Козятинському та Тульчинському районах області.
Фото: ДСНС