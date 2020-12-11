На Вінниччині через ожеледицю у кювет з'їхали два автобуси

На Вінниччині через ожеледицю у кювет з'їхали два рейсові автобуси.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області, передає Укрінформ.

"Ввечері, 10 грудня, у зв’язку із прогнозованим погіршенням погодних умов (ожеледі), на території Вінницької області бійцями ДСНС були проведені аварійно-рятувальні роботи по витягуванню транспортних засобів із кюветів та прибирання повалених дерев з автошляхів. Вже о 18:46 погребищенським рятувальникам надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Сопин водії двох рейсових автобусів “Еталон”, не впоравшись з керуванням транспортними засобами внаслідок ожеледі, також з’їхали у кювет", - йдеться у повідомленні.

На момент прибуття рятувальників на узбіччі дороги перебувало близько 30 пасажирів, які самостійно вийшли з автобусів.

Бійці ДСНС відбуксирували транспортні засоби на проїжджу частину дороги, після чого водії автобусів разом із пасажирами продовжили рух далі. Читайте також: Поліція Київщини рекомендує «перевзутися» - за добу сталися 72 ДТП

Того ж вечора випадки по буксируванню автомобілів були зафіксовані у Козятинському та Тульчинському районах області.

Фото: ДСНС