Бориспіль та навколишні села знеструмило через перевантаження мережі - ДТЕК

Бориспіль та навколишні села у середу, 9 грудня, зазнали знеструмлення через перевантаження енергосистеми.

Про це Укрінформу повідомила менеджер з комунікацій КРЕС Алла Гурова.

Зокрема, учора у м. Бориспіль відбулося знеструмлення частини міста - це сталося через перевантаження електромережі. Містяни Борисполя скаржаться, що частина міста та прилеглі населені пункти уже другу добу поспіль лишаються знеструмленими.

"Вчора у Борисполі було відключення, о 23.30 усі відключені об'єкти були заживлені... Ми надаємо споживачам рекомендації, як поводитися в осінньо-зимовий період. Просимо у пікові години стежити за споживанням. Хтось дотримується, хтось все одно не дотримується...", - відзначила представниця ГРЕС.

ДТЕК "Київські Регіональні Електромережі" планує на вихідних замінити трансформатор на одній з підстанцій Бориспільського району, встановивши більш потужне обладнання. Це дозволить уникнути відключень у пікові години навантажень на енергомережу.

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"На вихідних є плани на підстанції "Рогозів" замінити трансформатор, встановивши більш потужний. Це дозволить знизити навантаження у години максимальної пікової роботи. Ми хочемо скласти графік щодо вулиць, які будуть у цей період знеструмлені. Графік буде розміщений на сайті, щоб люди розуміли. Це може займати кілька годин", - сказала Гурова.