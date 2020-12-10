Фахівці назвали причину масової загибелі риби у Дністрі

Фахівці назвали причину масової загибелі риби у Дністрі

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Укрінформ
На Прикарпатті, у селі Мошківці Калуського району, у річці, де загинула риба, виявили підвищений вміст аміаку, який у шість разів перевищував норму.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив начальник відділу організації протиепізоотичної роботи ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Іван Васьків для телерадіокомпанії «Суспільне Карпати».

«За результатами дослідження, виявлено факт підвищення аміаку на місці, де загинула риба, майже у 6 разів. Якщо допустима норма є 0,39, то виявили 2,3. Тобто, це є факт того, що десь є попадання стічних вод у річку», - зазначив Васьків.

Як передавало агентство, 18 листопада в Галицькому районі у правому верхів’ї Дністра, що біля села Суботів, виявили масову загибель риби. Пізніше поблизу села Мошківці Калуського району виявили ще кілька ділянок з мертвою рибою, а також джерело ймовірного витоку забруднених стоків - скидну трубу одного із місцевих підприємств. Представники підприємства, а це «Карпатнафтохім», відразу заперечили свою причетність до цієї події. Попередня загальна сума збитків орієнтовно склала 8,5 млн грн.

Тоді проби поверхневих вод з Дністра і зразки загиблої риби передали для дослідження та проведення аналізів.

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За інформацією місцевих мешканців, така ситуація тут спостерігається не вперше. Втім, досі про це замовчували.

За даними Державного агентства рибного господарства, серед загиблих водних біоресурсів у Дністрі виявлено щуку, головня, коропа, карася сріблястого, верховодку, плітку, окуня, гірчака, окуня, слижа європейського, а також червонокнижних вирезуба та марену звичайну.

Фото: Суспільне Карпати

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