Фахівці назвали причину масової загибелі риби у Дністрі

На Прикарпатті, у селі Мошківці Калуського району, у річці, де загинула риба, виявили підвищений вміст аміаку, який у шість разів перевищував норму.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив начальник відділу організації протиепізоотичної роботи ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Іван Васьків для телерадіокомпанії «Суспільне Карпати».

«За результатами дослідження, виявлено факт підвищення аміаку на місці, де загинула риба, майже у 6 разів. Якщо допустима норма є 0,39, то виявили 2,3. Тобто, це є факт того, що десь є попадання стічних вод у річку», - зазначив Васьків.

Як передавало агентство, 18 листопада в Галицькому районі у правому верхів’ї Дністра, що біля села Суботів, виявили масову загибель риби. Пізніше поблизу села Мошківці Калуського району виявили ще кілька ділянок з мертвою рибою, а також джерело ймовірного витоку забруднених стоків - скидну трубу одного із місцевих підприємств. Представники підприємства, а це «Карпатнафтохім», відразу заперечили свою причетність до цієї події. Попередня загальна сума збитків орієнтовно склала 8,5 млн грн.

Тоді проби поверхневих вод з Дністра і зразки загиблої риби передали для дослідження та проведення аналізів.

За інформацією місцевих мешканців, така ситуація тут спостерігається не вперше. Втім, досі про це замовчували.

За даними Державного агентства рибного господарства, серед загиблих водних біоресурсів у Дністрі виявлено щуку, головня, коропа, карася сріблястого, верховодку, плітку, окуня, гірчака, окуня, слижа європейського, а також червонокнижних вирезуба та марену звичайну.

Фото: Суспільне Карпати