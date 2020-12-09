На Донеччині готуються повністю погасити заборгованість перед шахтарями за цей рік

На Донеччині на вугільні підприємства для повного погашення заборгованості з заробітної плати шахтарям надійде близько 700 млн грн бюджетних коштів.

Як передає Укрінформ, про це йшлося 9 грудня під час зустрічі голови Донецької ОДА Павла Кириленка з шахтарями, керівниками вугільних підприємств та представниками профспілкових комітетів, повідомляється на сайті облдержадміністрації.

«На підприємства області надійде близько 700 млн грн. За попередніми розрахунками, якщо бюджетні кошти надійдуть у визначених обсягах, то їх вистачить для того, щоб повністю погасити заборгованість за 2020 рік», - зазначив Кириленко.

Він підписав листа на ім'я Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням про прискорення процесу виплат зарплати гірникам.

На погашення заборгованості шахтарям надійде близько 700 мільйонів

Учасники зустрічі також обговорили низку інших проблемних питань вугільної галузі. Зокрема, бюджетне фінансування на 2021 рік та стабільне електропостачання державних шахт (на сьогодні борг за спожиту електроенергію становить близько 7,3 млрд грн).

«Попри відсутність реальних важелів впливу на галузь, від проблем шахтарів не усуваємося. Це наші люди. Маємо допомогти забезпечити їм гідні умови для праці та життя. Тому інтереси шахтарів відстоюватимемо на усіх рівнях, залучаючи для цього усі можливі законні інструменти», - підкреслив очільник області.

В ОДА нагадали, що закон України, яким визначаються нові джерела для збільшення видатків за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» на 1,4 млрд грн, набрав чинності 28 листопада 2020 року.

Як повідомлялося, вже два дні, 8 та 9 грудня, на Донеччині триває акція протесту шахтарів ДП «Мирноградвугілля», гірники вимагають виплатити борги з заробітної плати. У рамках акції 9 грудня планувалася зустріч з очільником Донецької області Павлом Кириленком, з керівниками шахтарських міст та представниками шахтарських профспілок.