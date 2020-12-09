Поліція відкрила ще одну справу через знищення єврейського кладовища в Гуляйполі

Співробітники поліції в ході перевірки виявили в діях фермера, який розорав єврейське кладовище в Гуляйполі Запорізької області, не лише ознаки захоплення земельної ділянки, а й факт наруги над могилами.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила пресофіцер ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська.

«Співробітники поліції в ході проведення слідчо-розшукових заходів в рамках відкрито кримінального провадження за ч.2 ст.197-1 ККУ встановили, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України», - поінформували в поліції.

Як раніше повідомлялось, фермер розорав під врожай земельну ділянку площею близько 0,5 га, яка є старовинним єврейським кладовищем. Деяким похованням понад 150 років. Зараз частина з них знищена, а поле - буквально засіяне кістками.

Сьогодні на місце виїхали представники Асоціації нацменшин Запорізької області, аби з’ясувати всі обставини цієї трагедії.

Перше кримінальне провадження було відкрито 25 листопада. Друге – 8 грудня. Наразі слідство триває.

Місцеві мешканці не розуміють, чому поліція та влада впродовж кількох років не реагувала на їхні численні звернення. «Захоплювати» землю, на якій знаходиться кладовище, фермер почав ще у 2017 році, проте справу відкрили тільки зараз.

Фото: Олеся Шингур