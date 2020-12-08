На Запоріжжі фермер розорав під врожай старе єврейське кладовище

У Запорізькій області в Гуляйполі фермер розорав під врожай зернових старовинне єврейське кладовище.

В поліції відкрили кримінальне провадження, але не за фактом наруги над могилами, а за самовільне захоплення землі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“25 листопада слідчі Гуляйпільського ВП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197-1 (Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель) Кримінального кодексу України. Карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років”, - прокоментували в поліції.

Мова йде про земельну ділянку площею близько 0,5 га, яка є старовинним єврейським кладовищем. Деяким похованням понад 150 років. Зараз частина з них знищена, а поле - буквально засіяне кістками.

“У нас є ціла папка звернень. Починаючи з 2017 року ми писали листи і місцевій владі, і поліції. Проте правоохоронці не хотіли вносити інформацію до ЄРДР. Через суд ми таки змусили їх це зробити, але ж справу відкрили за фактом захоплення землі, а де справа щодо наруги над могилами?”, - повідомила в телефонній розмові депутатка Гуляйпільської ОТГ Олеся Шингур.

В поліції запевняють, що ОТГ не має документів на кладовище, а отже це просто земельна ділянка, яку самовільно захопив фермер.

В свою чергу, місцева влада стверджує, що жодних дозволів на розорювання кладовища не давала.

Читайте також: Знайдені на Тернопільщині єврейські надгробки повернули на кладовище

“Кладовище – це патогенна зона і, наскільки мені відомо, навіть після його закриття, воно не може бути відведено під сільгоспугіддя. В нас є старий та новий генплани міста і в них чомусь змінені межі кладовища. У новому генплані взагалі немає частини кладовища”, - додала Шингур.

Поки поліція займається розслідуванням, місцеві мешканці збирають кісти на полі та намагаються зберегти хоча б надгробні пам’ятники.

Фото: Олеся Шингур