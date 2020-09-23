Знайдені на Тернопільщині єврейські надгробки повернули на кладовище
Укрінформ
У райцентрі Бережани знайдені торік мацеви – єврейські надгробки - повернули на місцеве кладовище.
Про це передає Укрінформ із посиланням на JewishNews.
«Єврейські надгробки, які були знайдені торік на площі Ринок у місті Бережани, повернули на єврейське кладовище. Про це Об'єднаній єврейській громаді України повідомив міський голова Бережан Володимир Музичка у відповідь на клопотання ОЄОУ з приводу знайдених надгробків», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у 60-70-х роках минулого століття радянська влада наказала вимостити внутрішній двір ратуші в Бережанах єврейськими надгробками. У 2019 році співробітники Державного історико-архітектурного заповідника у Бережанах спільно з міськрадою почали роботи з вилучення надгробків і їх перевезення на єврейське кладовище.
Всього було демонтовано близько 200 кв. м площі. Згодом роботи продовжили в цьому році.
На даний момент всі фрагменти мацев знаходяться на своєму місці - на єврейському кладовищі.
Про знайдені єврейські надгробки стало відомо з соціальних мереж, де місцева жителька повідомила про знахідку.
Як повідомляло агентство, улітку під час будівельних робіт у смт Залізці на Тернопільщині також було виявлено понад 20 єврейських надгробків, які десятиліттями служили як сходи до тутешньої поліклініки.
Нині виявлені надгробки перенесено на старий єврейський цвинтар у Залізцях, де жили відомі єврейські духовні лідери і функціонувала численна хасидська громада.