Знайдені на Тернопільщині єврейські надгробки повернули на кладовище

У райцентрі Бережани знайдені торік мацеви – єврейські надгробки - повернули на місцеве кладовище.

Про це передає Укрінформ із посиланням на JewishNews

«Єврейські надгробки, які були знайдені торік на площі Ринок у місті Бережани, повернули на єврейське кладовище. Про це Об'єднаній єврейській громаді України повідомив міський голова Бережан Володимир Музичка у відповідь на клопотання ОЄОУ з приводу знайдених надгробків», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 60-70-х роках минулого століття радянська влада наказала вимостити внутрішній двір ратуші в Бережанах єврейськими надгробками. У 2019 році співробітники Державного історико-архітектурного заповідника у Бережанах спільно з міськрадою почали роботи з вилучення надгробків і їх перевезення на єврейське кладовище.

Всього було демонтовано близько 200 кв. м площі. Згодом роботи продовжили в цьому році.

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На даний момент всі фрагменти мацев знаходяться на своєму місці - на єврейському кладовищі.

Про знайдені єврейські надгробки стало відомо з соціальних мереж, де місцева жителька повідомила про знахідку.

Як повідомляло агентство, улітку під час будівельних робіт у смт Залізці на Тернопільщині також було виявлено понад 20 єврейських надгробків, які десятиліттями служили як сходи до тутешньої поліклініки.

Нині виявлені надгробки перенесено на старий єврейський цвинтар у Залізцях, де жили відомі єврейські духовні лідери і функціонувала численна хасидська громада.