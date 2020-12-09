У Краматорську перекинулася цистерна з дизпальним

У Краматорську перекинулась цистерна з дизельним пальним, рятувальники ліквідовують розлив.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

«9 грудня о 10:30 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Краматорську на вулиці Магістральна перекинувся вантажний автомобіль, який транспортував дизельне пальне. Об’єм цистерни становить 36 тонн. У зв’язку із пошкодженням цілісності ємності відбувається розлив», - йдеться у повідомленні.

На місці працюють бійці 12-го Державного пожежно-рятувального загону для ліквідації наслідків ДТП.

Рух автодорогою, де сталась подія, перекрито. Організовано об’їзд. Загиблих і постраждалих немає, житлових будинків поруч немає.

Причини та обставини події встановлюють фахівці.

Фото: dn.dsns.gov.ua