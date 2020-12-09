У центрі Полтави обмежили рух через пожежу

У центрі Полтави обмежили рух через пожежу

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Укрінформ
У Полтаві через пожежу в будівлі колишнього кінотеатру ім. Котляревського на вул. Соборності обмежили рух центральною частиною міста.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба патрульної поліції Полтавської області, передає Укрінформ.

За інформацією ОКІА «Новини Полтавщини», перекрите перехрестя вулиць Європейська і Небесної Сотні, а також виїзд з вул.Небесної Сотні в Центр і з Центру на вул.Шевченка. Станом на 7:37 у будівлі обвалився дах.

У Полтаві горить історична будівля / Фото: Telegram-канал Фонтанзамільйон

«Будинок Дворянського зібрання споруджений 1810 року. Є пам’ятником архітектури й частиною історичного ансамблю Круглої площі. Останніми роками в будівлі розташовувалися ресторан “Тераса”, нічний і караоке-клуб, а також була зведена незаконна прибудова. Власник цих об’єктів, частина з яких існувала всупереч приписам ДАБІ, ТОВ «Старнайт Полтава», - інформує видання.

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Як повідомляв Укрінформ, ліквідація пожежі триває з четвертої ранку. Загальна площа пожежі близько 600 кв м. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 44 рятувальники та 13 одиниць техніки.

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