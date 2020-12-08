Головна ялинка Чернівців засяє на Миколая, ярмарку не буде

У Чернівцях вирішили встановити на головній площі міста ялинку та облаштувати фотозону.

Через пандемію коронавірусу цього року не буде традиційного різдвяного ярмарку, дитячої гірки зі сноутюбами і будиночка казкаря.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла начальниця управління культури Чернівецької міськради Юлія Сафтенко.

"На жаль, цього року нічого, окрім ялинки і фотозони, не буде. Оскільки ситуація із захворюваністю нам диктує певні реалії, і це логічно. Ми не можемо допускати будь-які скупчення людей, тому не буде ні будиночка казкаря, ні сноутюбінгової гірки, не буде, звичайно, і урочистого відкриття, не буде сцени, як кожного року. Оргкомітет визначив, що 19 грудня о 19:00 символічно включать ялинку і включать фотозону. Ось таким буде відкриття", - сказала керівниця управління культури.

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Вона зазначила, що днями на Соборній площі Чернівців комунальники встановлять ялинку, а прикрашати її буде традиційна дизайнерка чернівецької ялинки Наталія Бордіян.

"Поки що вона не розкриває секрет, як саме буде прикрашена головна ялинка Чернівців, але щороку вона вигадує новий дизайн та інші кольори. Освітлена ялинка буде 3D-гірляндами", - додала Сафтенко.

Як повідомили у міській раді, головну новорічну ялинку знайшли у Берегометському лісництві, її висота складає 18 метрів.

Раніше в Чернівецькій міськраді зазначили що цього року у Чернівцях не буде традиційного різдвяного ярмарку через відсутність поданих на конкурс заяв.