Головна ялинка Харкова вперше засяє як Ейфелева вежа

Головна ялинка Харкова, що вже змонтована зі збірних штучних конструкцій на площі Свободи у центрі міста, цього року вперше засяє як Ейфелева вежа.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла головний художник Харкова Світлана Дуденко.

"Я вже чверть століття відповідаю за святковий вигляд головної ялинки Харкова, що встановлюють на площі Свободи. Зараз, під час карантину, коли треба уникати скупчення людей в одному місці - а біля цієї ялинки, як завжди, збираються сотні людей, - ми розробили таке програмне забезпечення, яке прикрасить ялинку, що має загальну жовто-блакитну підсвітку, мерехтінням тисячі вогників, зовсім як на Ейфелевій вежі у Парижі, і це можна побачити не тільки на площі, але й на відстані, на сусідніх вулицях та майданчиках міста", - зазначила Дуденко.

За її словами, нове програмне забезпечення також здивує гостей свята тим, що протягом кожної години на ялинці з'являтиметься до 100 різних змінних зображень - від українського традиційного орнаменту до фантазійних, казкових світлових ефектів.

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"Головну ялинку планують відкрити, як завжди, 19 грудня - у День Святого Миколая. До цієї дати на площі Свободи встановлять великий екран, де у записі пролунає привітання Діда Мороза з відкриттям свята. До цього часу святкова ілюмінація, включаючи "Зоряне небо", має бути підключена на центральних вулицях міста... Декоративні ялинки вже встановлені на майдані Конституції та у Центральному парку культури та відпочинку ім. Горького", - розповіла художниця.

Цього року, як уточнили кореспонденту Укрінформу у Департаменті культури Харківської міської ради, концерти на площі Свободи та інші масові заходи, як це було раніше, не передбачені через карантин.

Як повідомляв Укрінформ, минулого року новорічну ялинку у Харкові визнали найвищою в Україні: 40 метрів 49 сантиметрів. Конструкція ялинки не змінилася, проте ілюмінацію оновили.