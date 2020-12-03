Головну ялинку Дніпра прикрасить малий герб України

У місті Дніпрі на площі Героїв Майдану встановлюють головну ялинку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Це штучна ялинка висотою 26 метрів і вартістю близько 1 млн грн, яку міськрада Дніпра купила три роки тому. Вона буде складатися з шести ярусів металевого каркаса і верхнього конуса. Вже на них змонтують зелені штучні гілки з ілюмінацією. Ялинку прикрасять понад 300 іграшкових ліхтариків.

Як зазначили начальник управління культури департаменту гуманітарної політики міської ради Євген Хорошилов, особливістю ялинки в цьому році буде те, що замість традиційної зірки на її вершині буде герб України. Для безпеки ялинки навколо неї встановлять огорожу.

Також на площі встановлять фігурки «казкового містечка». Будинки площі прикрасять гірляндами, сніжинками і зірками. Всього на алеї по проспекту Д. Яворницького встановлять 58 світлових конструкцій.

А от ковзанки цього року поряд з ялинкою не буде.

У парку ім. Лазаря Глоби буде встановлена ще одна штучна ялинка висотою 18 метрів, на купівлю якої міська рада Дніпра цього року виділила 920 тисяч гривень. Торік в парку імені Глоби вперше за багато років не ставили ялинку, обмежившись інсталяцією від Ferrero Rocher. До 2018 року тут наряджали і відкривали живу ялинку.