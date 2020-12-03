Головну ялинку Дніпра прикрасить малий герб України

Головну ялинку Дніпра прикрасить малий герб України

Укрінформ
У місті Дніпрі на площі Героїв Майдану встановлюють головну ялинку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Це штучна ялинка висотою 26 метрів і вартістю близько 1 млн грн, яку міськрада Дніпра купила три роки тому. Вона буде складатися з шести ярусів металевого каркаса і верхнього конуса. Вже на них змонтують зелені штучні гілки з ілюмінацією. Ялинку прикрасять понад 300 іграшкових ліхтариків.

Як зазначили начальник управління культури департаменту гуманітарної політики міської ради Євген Хорошилов, особливістю ялинки в цьому році буде те, що замість традиційної зірки на її вершині буде герб України. Для безпеки ялинки навколо неї встановлять огорожу.

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Також на площі встановлять фігурки «казкового містечка». Будинки площі прикрасять гірляндами, сніжинками і зірками. Всього на алеї по проспекту Д. Яворницького встановлять 58 світлових конструкцій.

А от ковзанки цього року поряд з ялинкою не буде.

У парку ім. Лазаря Глоби буде встановлена ще одна штучна ялинка висотою 18 метрів, на купівлю якої міська рада Дніпра цього року виділила 920 тисяч гривень. Торік в парку імені Глоби вперше за багато років не ставили ялинку, обмежившись інсталяцією від Ferrero Rocher. До 2018 року тут наряджали і відкривали живу ялинку.

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