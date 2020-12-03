Головну ялинку Тернополя прикрашають 3D-підсвіткою

У середмісті Тернополя комунальні служби завершують оформлення головної ялинки, яка матиме цього року різнокольорову 3D-підсвітку.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу начальник міського управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олег Соколовський.

«Напередодні працівники підприємства «Тернопільміськсвітло» завершили облаштування святкової ілюмінації на водограях у центральній частині міста. Облаштовано вже і каркас головної ялинки Тернополя, яку щороку традиційно встановлюють на Театральному майдані. Як і в попередні роки – вона штучна, висотою у 18,5м. Ялинка матиме 3D-ілюмінацією з різноманітними світловими функціями та новорічними іграшками», - розповів Соколовський.

Читайте також: Головну ялинку Дніпра прикрасить малий герб України

За його словами, урочисте засвічення вогнів головної ялинки обласного центру відбудеться 19 грудня - у День Святого Миколая.

Щодо новорічних масових заходів на Театральному майдані, де облаштовують новорічну ялинку, то їх проведення ще під питанням. Принаймні, міська рада кілька днів тому провела опитування серед тернополян щодо їхнього бачення святкування Нового року та Різдва Христового на Театральному майдані міста.

Читайте також: У Запоріжжі прикрашають головну ялинку

Хоча результати опитування оприлюднять наступного тижня, у пресслужбі вже зазначають, що пандемія, безумовно, негативно вплине на відзначення новорічно-різдвяних свят у місті.

Тож, схоже, «файне місто» цього року обійдеться без великої ковзанки, дегустації автентичних галицьких страв та напоїв під відкритим небом, фольклорних фестивалів, масових розваг, ігор та атракціонів.