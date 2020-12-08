У Молдові порушили справу через спробу захоплення консульства в Одесі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TV8.
У ході слідства встановлено, що махінації з будинками проводилися в інтересах впливових осіб з Молдови, а Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції (МЗСЄІ) і робоча група в цьому питанні виконували роль оцінювачів нерухомості.
Прокурори встановили, що 27 лютого 2019 року рішенням уряду передали державну нерухомість у приватну власність та уклали відповідний договір.
За даними слідства, вартість нерухомості, де розташовується консульство Республіки Молдова, становить близько 450 526 доларів США, а вартість ділянки землі - 1 312 000 доларів. При цьому відповідальні особи в МЗСЄІ спільно з робочою групою взяли на себе роль «оцінювача» і визначили, що ціна будинку становить 520 000 доларів.
«Таким чином, офіційні особи, які приймали рішення, діяли в інтересах впливових людей з Молдови та зробили спробу захопити будинок консульства Молдови в Одесі та право розпоряджатися землею в обмін на нерухоме майно з різницею в ціні близько 360 000 доларів», - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.
Консульство Республіки Молдова в Одесі розташовується на території санаторію «Молдова», площа якого близько 40 соток. Робоча група спільно з МЗСЄІ зобов'язали Консульство переїхати в двоповерховий будинок, площа якого в десять разів менша. Колишній будинок консульства було передано власнику цього приватного будинку.
У липні цього року уряд Кіку скасував рішення уряду від 2018 року про переведення Консульства в інший будинок. Однак суд сектору Ришкановка залишив у силі рішення уряду №142 від 27 лютого 2019 року.
Фото: tv8.md