У Молдові порушили справу через спробу захоплення консульства в Одесі

Генеральна прокуратура Молдови порушила кримінальну справу про спробу захоплення будинку консульства Молдови в Одесі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TV8.

У ході слідства встановлено, що махінації з будинками проводилися в інтересах впливових осіб з Молдови, а Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції (МЗСЄІ) і робоча група в цьому питанні виконували роль оцінювачів нерухомості.

Прокурори встановили, що 27 лютого 2019 року рішенням уряду передали державну нерухомість у приватну власність та уклали відповідний договір.

За даними слідства, вартість нерухомості, де розташовується консульство Республіки Молдова, становить близько 450 526 доларів США, а вартість ділянки землі - 1 312 000 доларів. При цьому відповідальні особи в МЗСЄІ спільно з робочою групою взяли на себе роль «оцінювача» і визначили, що ціна будинку становить 520 000 доларів.

«Таким чином, офіційні особи, які приймали рішення, діяли в інтересах впливових людей з Молдови та зробили спробу захопити будинок консульства Молдови в Одесі та право розпоряджатися землею в обмін на нерухоме майно з різницею в ціні близько 360 000 доларів», - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

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Консульство Республіки Молдова в Одесі розташовується на території санаторію «Молдова», площа якого близько 40 соток. Робоча група спільно з МЗСЄІ зобов'язали Консульство переїхати в двоповерховий будинок, площа якого в десять разів менша. Колишній будинок консульства було передано власнику цього приватного будинку.

У липні цього року уряд Кіку скасував рішення уряду від 2018 року про переведення Консульства в інший будинок. Однак суд сектору Ришкановка залишив у силі рішення уряду №142 від 27 лютого 2019 року.

Фото: tv8.md