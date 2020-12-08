За обвал гуртожитку в Чернігові засудили екскерівника комунального підприємства

Чернігівський апеляційний суд визнав винним екскерівника КП "Новозаводське" В’ячеслава Ніколенка у службовій недбалості, внаслідок якої у 2016 році обвалився гуртожиток, одна людина загинула й травмувалися семеро, та засудив його до 4 років умовно з виплатою компенсацій постраждалим родинам.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прессекретар суду Юлія Хоменко.

"Ніколаєнка засудили до 4 років позбавлення волі без відбуття покарання з іспитовим терміном 2 роки та призначили виплатити по 50 тис. грн моральної шкоди кожній з 33-х потерпілих родин. Також суд постановив стягнути з Ніколаєнка на користь держави близько 64 тис. грн процесуальних витрат на залучення експертів", - зазначила речниця.

Як поінформувала пресслужба Чернігівської обласної прокуратури, таким рішенням апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та скасував виправдувальний вирок Новозаводського районного суду м. Чернігова від 16.08.2019 року.

Обґрунтовуючи вимогу визнати Ніколаєнка винним, прокурор наголошував, що, обіймаючи посаду директора, що обслуговує житловий фонд підприємства, маючи реальну можливість запланувати та організувати необхідні ремонтні роботи, посадовець не вжив необхідних заходів і таким чином не попередив обвал гуртожитку.

Зазначається, що вирок набрав законної сили. Читайте також: Обвал будинку у Дрогобичі: усі сім’ї отримали компенсацію за втрачене житло

Як повідомляло агентство, обвал торцевої стіни гуртожитку по вул. Попудренка, 16 у Чернігові стався у грудні 2016 року. В результаті 25-річна дівчина загинула, сімох жителів госпіталізували з травмами, десятки родин втратили житло. Потерпілих розселили по інших гуртожитках, міськрада оплачує за них комунальні послуги. Аварійну будівлю взяли під арешт, тому вона й досі стоїть у тому жахливому вигляді, який мала у грудні 2016-го - без стіни.

За фактом руйнування гуртожитку було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Збитки, завдані окремим громадянам та територіальній громаді Чернігова, були оцінені у 27 млн грн.