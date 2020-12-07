Мер Білгорода-Дністровського каже, що виявив у своєму кабінеті приховані камери

Мер Білгорода-Дністровського Одеської області Віталій Граждан заявив, що виявив у службовому кабінеті приховані камери спостереження.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міський голова повідомив у Фейсбуці.

"Вечірній сюрприз. Щойно в моєму кабінеті, під час встановлення системи охоронної сигналізації, виявлено незаконно встановлені приховані камери спостереження і медіа-сервер до них", - повідомив Граждан.

За його словами, "записуючі пристрої були вмонтовані в датчики пожежної сигналізації. Всього виявлено 3 камери: 2 - в моєму кабінеті і 1 - в приймальні. Нами оперативно був викликаний наряд поліції для фіксації правопорушення", - заявив мер.

Треба з'ясувати період встановлення прихованих камер і те, за ким було встановлено стеження: за попередниками чи саме за Гражданом.

Мер додав, що прийшов "чесно працювати, і моя єдина мета - вивести місто з кризи. І я роблю це виключно законними методами. І відчуваю, що це вже декому не подобається. У мене є свої версії, ми вже ведемо власне розслідування, але офіційне слідство покаже".

Як повідомлялося, Граждан балотувався на посаду міського голови від партії "Опозиційна платформа - За життя".

Фото: facebook.com/GrazhdanMer