Мер Білгорода-Дністровського каже, що виявив у своєму кабінеті приховані камери
Як передає кореспондент Укрінформу, про це міський голова повідомив у Фейсбуці.
"Вечірній сюрприз. Щойно в моєму кабінеті, під час встановлення системи охоронної сигналізації, виявлено незаконно встановлені приховані камери спостереження і медіа-сервер до них", - повідомив Граждан.
За його словами, "записуючі пристрої були вмонтовані в датчики пожежної сигналізації. Всього виявлено 3 камери: 2 - в моєму кабінеті і 1 - в приймальні. Нами оперативно був викликаний наряд поліції для фіксації правопорушення", - заявив мер.
Треба з'ясувати період встановлення прихованих камер і те, за ким було встановлено стеження: за попередниками чи саме за Гражданом.
Як повідомлялося, Граждан балотувався на посаду міського голови від партії "Опозиційна платформа - За життя".